БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ НЕКОТОРЫХ БАНКОВ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ 7 ДЕКАБРЯ

15:39 05.12.2019 Кратковременные перерывы в обслуживании платежных карточек возможны с 3.00 до 6.00 7 декабря. Это связано с проведением технологических работ в ОАО «Банковский процессинговый центр». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», в это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.