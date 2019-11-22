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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОПЕРАЦИИ ПО КАРТОЧКАМ НЕКОТОРЫХ БАНКОВ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ НОЧЬЮ 7 ДЕКАБРЯ
15:39 05.12.2019
Кратковременные перерывы в обслуживании платежных карточек возможны с 3.00 до 6.00 7 декабря. Это связано с проведением технологических работ в ОАО «Банковский процессинговый центр».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «Белинвестбанк», в это время возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.
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