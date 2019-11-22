Центр притяжения Igrow в формате стартап-хаба начал работу 4 декабря в Минске по адресу ул. Шаранговича, 4. Проект разработан Управлением развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» при поддержке Imaguru Startup HUB. Это третий Центр притяжения Igrow, который открывает банк в рамках проекта по развитию предпринимательской и стартап-экосистемы в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, проект Белагропромбанка по развитию бизнес-экосистемы направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства, фермеров, индивидуальных предпринимателей, самозанятых, обладателей бизнес-идей, стартапов и технологических компаний в регионах. Первые Центры притяжения Igrow начали работу 27 ноября в Дрогичине и 28 ноября в Барановичах. Планируется, что к концу 2020 года Центры притяжения Igrow будут открыты по всей республике.

Центры Igrow для своих резидентов бесплатно предоставляют услуги коворкинга, бизнес-обучение и консалтинг. Это пространство для совместной работы предпринимателей и экспертов, куда можно прийти со своей бизнес-идеей и получить поддержку в ее реализации. Чтобы стать резидентом Центра Igrow, достаточно пройти онлайн-регистрацию на сайте Белагропромбанка (https://www.belapb.by/malomu-i-srednemu-biznesu/anketa-na-onlajn-registraciyu-posetitelej/).

Проект по развитию экосистемы предусматривает сотрудничество всех заинтересованных в развитии малого предпринимательства сторон: фондов, бизнес-инкубаторов, технопарков, центров поддержки предпринимателей, органов исполнительной власти, инвесторов, экспертов, учреждений социальной сферы. Результатом такого сотрудничества должны стать дополнительные возможности в каждом регионе, увеличение количества малых предприятий, формализация ряда законодательных инициатив в интересах малого и среднего бизнеса.

«Мы рады представить минскому сообществу стартап-хаб Igrow, новую площадку для создания и развития предпринимательских инициатив. Надеемся, что она станет центром притяжения идей, экспертов и проектов не только для минских, но и для региональных предпринимателей и стартапов. В целом мы видим в Центрах Igrow большой потенциал для развития регионов, так как их открытие, мы уверены, подстегнет развитие районных центров и сделает их более привлекательными для молодежи и перспективных предпринимателей. Мы намерены стать надежным партнером для уже существующих участников экосистемы, открыты к сотрудничеству и совместным проектам», – отметил начальник Управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Примак.

В ближайшей перспективе на площадках открытых Центров притяжения Igrow планируется проведение бизнес- и образовательных мероприятий по темам финансовой грамотности и новых механизмов финансирования бизнеса.

«Впервые крупная корпорация, которой является ОАО «Белагропромбанк», обратила внимание на стартапы, начинающих предпринимателей и запустила такой масштабный проект. Можно смело сказать, что мировой тренд пришел и в Беларусь. Мы видели, какой интерес вызвало открытие двух предыдущих центров Igrow у локальных предпринимателей, СМИ, и в них уже появились первые клиенты. Региональные предприниматели и бизнес-сообщество лоббируют открытие Центров Igrow у себя в городе, и это хороший знак. Теперь остается наполнить Центры содержанием, сделать работу, обучение и нетворкинг максимально комфортными для ее резидентов», – сказал директор Imaguru Startup Hub Евгений Пугач.

ОАО «Белагропромбанк» в рамках Стратегического плана развития на 2018-2020 годы реализует проект по формированию экосистемы в среде малого и среднего предпринимательства.

Выстраиваемая экосистема ОАО «Белагропромбанк» будет представлять новый формат взаимодействия между банком и экономическими субъектами, основанный на следующих принципах:

общие цели по достижению синергетического эффекта повышения прибыли от объединения возможностей участников экосистемы;

обмен и свободный доступ к ресурсам участников для решения общих задач;

совместная деятельность участников;

единое оnline-пространство для информационного обмена, интеграции возможностей и предоставления доступа к услугам участников экосистемы широкому кругу потребителей (юридических и физических лиц).

Миссия проекта – создание и развитие сообщества предпринимателей, стартапов с целью генерирования бизнеса в сферах, которые являются новыми и быстрорастущими в Беларуси; оказание поддержки представителям малого и среднего бизнеса и частным клиентам в сферах экономики, финансов, социального предпринимательства, женского предпринимательства, современных технологий.

Перечень услуг Центров притяжения Igrow: пользование коворкингом, бизнес-консультирование, проведение нетворкинг-мероприятий для бизнеса, продвижение новых технологий и инноваций в бизнес-сообщество, организация работы со стартапами и привлечение инвестиций в них, формирование и продвижение новых решений для бизнеса, консультирование по классическим банковским продуктам и услугам.