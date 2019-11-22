Держатели карточек Visa и Mastercard, выпущенных ОАО «Белагропромбанк», с 4 декабря получили возможность пользоваться Apple Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда пользователь добавляет кредитную или дебетовую карточку в Apple Pay, сам номер карточки не хранится ни на устройстве, ни в Apple. Вместо этого используется уникальный номер учетной записи, который шифруется и безопасно хранится в модуле Secure Element устройства.

Apple Pay очень просто настроить: через приложение Wallet или мобильное приложение Белагропромбанка.

Apple Pay позволяет совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах с использованием iPhone и Apple Watch. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.