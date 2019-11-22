ОАО «АСБ Беларусбанк» и DZ Bank AG (Германия) подписали рамочное соглашение о стратегическом сотрудничестве. Подписание документа состоялось 3 декабря на конференции Беларусбанка во Франкфурте-на-Майне (Германия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках меморандума о взаимопонимании банки намерены содействовать поиску перспективных сфер сотрудничества для развития экономик Беларуси и Германии, а также продвижению финансово-экономического сотрудничества двух стран.

Документ предполагает укрепление двустороннего сотрудничества, обмен опытом и мнениями, передовыми практиками в областях, представляющих взаимный интерес, а именно, в области торгового финансирования, корпоративного бизнеса, транзакционного банкинга и казначейских операций.