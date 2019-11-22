Держатели карт, выпущенных ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь), с 4 декабря получили возможность пользоваться Apple Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac теперь легко могут совершать покупки как в магазинах, так и в приложениях и на вебсайтах благодаря Apple Pay.

«Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», – отметили в банке.

Apple Pay очень просто настроить, при этом клиенты смогут продолжать получать бонусы Альфа-Банка по своим кредитным или дебетовым картам.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах с использованием iPhone и Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.