«Приорбанк» ОАО запускает в Беларуси Apple Pay. Теперь можно рассчитаться в магазине, кафе и ресторане iPhone и Apple Watch. А при оплате покупки от 40 рублей банк вместе с Visa выдаст промокод на 10 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис позволяет совершать покупки как в оффлайне, так и в онлайне – в приложениях и интернет-магазинах. Для расчетов на кассе надо поднести гаджет к терминалу. Подтвердить покупку можно касанием пальца, взглядом на экран или паролем. Сама оплата проходит мгновенно.

Безопасность и конфиденциальность обеспечивает специальное шифрование: номер карты кодируется и хранится только в чипе устройства. Для каждой транзакции создается одноразовый секретный код.

Пользователям Apple Pay предложили бонус от Приорбанка и Visa. После любой покупки на сумму от 40 рублей банк пришлет SMS с кодом, который нужно ввести на специальном сайте. Подарочный промокод на 10 рублей можно потратить в кинотеатрах Silver Screen, магазинах «Гиппо» и «Белмаркет», онлайн-гипермаркетах e-dostavka, Gipermall и 21vek. Кроме того, их принимают закусочные Burger King, ветаптеки «Доктор Вет» и пиццерии Papa John’s.