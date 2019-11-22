ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
04.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ РРБ-БАНКА ПРОЙДЕТ 9 ДЕКАБРЯ
17:10 04.12.2019

Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк» состоится 9 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос выплаты дивидендов по простым (обыкновенным) акциям по результатам 2013-2018 гг.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3464 +0.0084
USD 2.1183 +0.0078
RUB 3.3008 +0.0096
все курсы архив

Курсы в банках
на 04.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3440 2.3480
USD 2.1170 2.1220
RUB 3.3050 3.3080
подробнее

Конвертация в банках
на 04.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1050 1.1090
EUR/RUB 70.8500 71.2000
USD/RUB 64.0500 64.2500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте