Внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «РРБ-Банк» состоится 9 декабря.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на повестке дня собрания вопрос выплаты дивидендов по простым (обыкновенным) акциям по результатам 2013-2018 гг.