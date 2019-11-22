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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
APPLE PAY ДОСТУПЕН ДЕРЖАТЕЛЯМ ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ MASTERCARD И VISA ОТ БСБ БАНКА
16:34 04.12.2019
Клиенты ЗАО «БСБ Банк» могут воспользоваться преимуществами платежной системы Apple Pay.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac теперь могут совершать покупки в магазинах и интернете благодаря Apple Pay.
«С Apple Pay вы можете оставить карты БСБ Банк дома, даже если собираетесь в далекое путешествие. Платежная платформа работает более чем в 100 странах мира, включая Россию, Украину, Польшу, Чехию, Германию и Литву. Чтобы расплачиваться картами БСБ Банк через Apple Pay за рубежом, не потребуется никаких дополнительных действий. Все удобство и безопасность беспроводных расчетов сосредоточено в вашем смартфоне, планшете или компьютере Mac», – отметили в БСБ Банке.
Платформа Apple Pay позволяет клиентам БСБ Банка оценить передовые возможности современных платежных технологий. Смартфоны и умные часы – теперь не только средства для быстрой коммуникации, но и надежные платежные инструменты, которые всегда под рукой. Появление в Беларуси сервиса от Apple свидетельствует о высоком техническом развитии банковского сектора и его готовности к инновационным решениям.
Безопасность и конфиденциальность – основа системы Apple Pay. Информация о кредитных и дебетовых картах не хранится на устройстве или серверах Apple. Вместо этого генерируется уникальный номер учетной записи устройства, который в зашифрованном виде хранится на специальном чипе. При этом каждая транзакция проходит по уникальному одноразовому коду, который генерируется динамически.
Чтобы оплачивать услуги и покупки с помощью смартфона или планшета Apple, необходимо зарегистрировать карту Mastercard или Visa от БСБ Банк в приложении Wallet, которое установлено на мобильных устройствах с поддержкой Apple Pay. Для упрощенной привязки карты можно использовать последнюю версию мобильного приложения БСБ Банк.
C Apple Pay платежи в точках торговли, ресторанах и кафе становятся очень простыми. Чтобы оплатить, достаточно активировать Apple Pay на устройстве и выбрать на экране подходящую карту для оплаты из списка зарегистрированных, после чего поднести устройство к терминалу. Безопасность процесса оплаты гарантируется вводом кода-пароля сканером лица (Face ID) или сканером отпечатка пальца (Touch ID). Без предварительной идентификации владельца устройства выполнить оплату невозможно.
Платформа Apple Pay совместима со всеми моделями iPhone с функцией Face ID и iPhone с функцией Touch ID (кроме iPhone 5s). Поддерживаются iPad Pro, iPad Air, iPad и iPad mini с функцией Touch ID или Face ID, а также Apple Watch любого поколения.
Система Apple Pay совместима с терминалами Visa PayWave, Mastercard PayPass и American Express ExpressPay. Кроме этого, можно оплачивать услуги и товары в интернете – на сайтах с поддержкой Apple Pa
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