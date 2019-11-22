|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛИНВЕСТБАНК ВРЕМЕННО ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ПОМОГИ СЛУЧИТЬСЯ ЧУДУ!»
15:45 04.12.2019
ОАО «Белинвестбанк» с 5 декабря приостанавливает реализацию благотворительной программы «Помоги случиться чуду!».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с решением о закрытии ГУО «Ждановичский детский дом».
«Помоги случиться чуду!» – первая в Беларуси программа, использующая банковские платежные карточки для оказания благотворительной помощи. Она была запущена в 2011 году совместно с компанией Visa в поддержку воспитанников Ждановичского детского дома. Всего за время существования программы в адрес Ждановичского детского дома перечислено около 110 тыс. рублей. Деньги направлялись на создание и укрепление материально-технической базы детского дома, улучшение условий нахождения детей, приобретение для них одежды, обуви, средств личной гигиены, литературы и игрушек.
В октябре текущего года Минский областной исполнительный комитет принял решение о ликвидации с 1 января 2020 года Ждановичского детского дома. Его закрытие влечет приостановку с 5 декабря 2019 года выпуск «Благотворительной карты» в рамках программы «Помоги случиться чуду!». С этого дня также прекращаются перечисления в адрес Ждановичского детского дома. Это 50% единовременного платежа за выпуск и обслуживание банковской платежной карточки «Благотворительная карта», 0,25% от суммы безналичных операций, совершенных держателями этих карточек, и 0,25% от безналичного оборота с использованием «Благотворительной карты», которые ОАО «Белинвестбанк» перечисляло в Ждановичский детский дом в знак солидарности с держателями карточек.
Вместе с тем держатели карточки могут продолжить ее использование до момента истечения срока действия или же перевыпустить карточку в рамках иных карточных продуктов, действующих в ОАО «Белинвестбанк».
Сегодня ОАО «Белинвестбанк» прорабатывает варианты продолжения реализации программы. Идет рассмотрение возможных получателей благотворительной помощи в рамках проекта «Помоги случиться чуду-2».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 04.12.2019
Курсы в банках
на 04.12.2019
Конвертация в банках
на 04.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте