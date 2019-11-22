ОАО «Белинвестбанк» с 5 декабря приостанавливает реализацию благотворительной программы «Помоги случиться чуду!».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, это связано с решением о закрытии ГУО «Ждановичский детский дом».

«Помоги случиться чуду!» – первая в Беларуси программа, использующая банковские платежные карточки для оказания благотворительной помощи. Она была запущена в 2011 году совместно с компанией Visa в поддержку воспитанников Ждановичского детского дома. Всего за время существования программы в адрес Ждановичского детского дома перечислено около 110 тыс. рублей. Деньги направлялись на создание и укрепление материально-технической базы детского дома, улучшение условий нахождения детей, приобретение для них одежды, обуви, средств личной гигиены, литературы и игрушек.

В октябре текущего года Минский областной исполнительный комитет принял решение о ликвидации с 1 января 2020 года Ждановичского детского дома. Его закрытие влечет приостановку с 5 декабря 2019 года выпуск «Благотворительной карты» в рамках программы «Помоги случиться чуду!». С этого дня также прекращаются перечисления в адрес Ждановичского детского дома. Это 50% единовременного платежа за выпуск и обслуживание банковской платежной карточки «Благотворительная карта», 0,25% от суммы безналичных операций, совершенных держателями этих карточек, и 0,25% от безналичного оборота с использованием «Благотворительной карты», которые ОАО «Белинвестбанк» перечисляло в Ждановичский детский дом в знак солидарности с держателями карточек.

Вместе с тем держатели карточки могут продолжить ее использование до момента истечения срока действия или же перевыпустить карточку в рамках иных карточных продуктов, действующих в ОАО «Белинвестбанк».

Сегодня ОАО «Белинвестбанк» прорабатывает варианты продолжения реализации программы. Идет рассмотрение возможных получателей благотворительной помощи в рамках проекта «Помоги случиться чуду-2».