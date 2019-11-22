Держатели карточек ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 4 декабря получили возможность пользоваться сервисом Apple Pay.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, пользователи iPhone, Apple Watch, iPad и Mac теперь с могут совершать покупки как в магазинах, так и в приложениях и на вебсайтах благодаря Apple Pay.

В основе Apple Pay лежат безопасность и конфиденциальность. Когда клиент добавляет кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay очень просто настроить, при этом клиенты смогут продолжать получать бонусы Банка ВТБ (Беларусь) по своим кредитным или дебетовым картам.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки на кассах магазинов, а также в приложениях и на вебсайтах с использованием iPhone и Apple Watch. При оплате покупок в приложениях или в Safari через Apple Pay теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счета. Каждая покупка через Apple Pay подтверждается буквально одним касанием пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, либо вводом код-пароля на устройстве.