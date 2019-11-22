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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БПС-СБЕРБАНК ВЫВЕЛ НА РЫНОК ПЕРВУЮ КАРТУ РАССРОЧКИ ПРЕМИАЛЬНОГО УРОВНЯ
12:49 04.12.2019

ОАО «БПС-Сбербанк» вывело на рынок первую карту рассрочки премиального уровня.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, карта FUN Platinum платежной системы Mastercard позволяет делать покупки в любом магазине мира за счет банка с отсрочкой платежа до 60 дней, пользоваться овердрафтом, возвращать часть денег с каждой покупки и бесплатно использовать консьерж-сервис.

В Беларуси впервые выпустили карту рассрочки уровня Mastercard Platinum. Она позволяет платить в рассрочку в партнерской сети, которая насчитывает более 15 тыс. магазинов. В зависимости от точки продаж максимальный срок, в течение которого нужно вернуть средства банку, достигает 13 месяцев. Предусмотрен также овердрафтный кредит на 3 года с грейс-периодом до 2 месяцев. Кредитный лимит – 20 тыс. руб. Еще с каждой покупки банк возвращает часть денег на счет. Мани-бэк позволяет держателю FUN Platinum экономить как минимум 1,5% на каждой безналичной транзакции.

Карта заметно отличается от обычных кредиток. Прежде всего, ее владелец получает доступ к привилегиям клуба FUN Platinum – скидкам и бонусам от заведений. По карте также можно пользоваться эксклюзивными предложениями от платежной системы Mastercard. В пакет входит и бесплатный консьерж-сервис: специалист поможет найти билеты, заказать столик в ресторане или подскажет, чем заняться в незнакомом городе. Кроме этого, сервис сможет организовать курьерскую доставку документов, техпомощь на дороге и даже «электрика» для домашних работ.

Выпуск карты стоит 3 копейки, а ежемесячной комиссии 10 руб. не будет вовсе при оплате безналичным способом покупок на 500 руб. в месяц. Пополнять карту FUN Platinum можно без комиссии. Минимальный размер кредитного лимита по карте составляет 200 руб., максимальный – 20 тыс. Предусмотрено и бесплатное SMS-оповещение при сумме транзакции свыше 20 руб. Владельцам карты доступны сервисы бесконтактной оплаты.
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