ОАО «Белинвестбанк» 2 декабря выпустило уникальную для Беларуси кобрендинговую карту премиального уровня ISIC. Ее владелец сможет не только рассчитываться за покупки, но и пользоваться различными скидками и специальными предложениями в 135 странах мира.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, уникальный продукт – результат совместной работы Белинвестбанка, международной платежной системы Mastercard и ассоциации ISIC. Это международно признанное удостоверение, которое подтверждает статус учащегося в 135 странах мира, совмещенное с банковской платежной карточкой Mastercard.

«Мы активно движемся вперед, продолжая совершенствовать нашу экосистему банковско-клиентского партнерства. ISIC – новый для Беларуси продукт, ориентированный на самую прогрессивную часть нашего общества – студентов и учащихся. Студенчество – это постоянное развитие, состоящее не только из зачетов и экзаменов, но и активной внеучебной жизни. Мы поможем сделать досуг нашей молодежи более комфортным, ярким и доступным. Уверен, что новая карта станет надежным финансовым партнером для молодых людей и откроет новые горизонты и возможности», – отметил председатель правления Белинвестбанка Андрей Бриштелев.

Привилегии программы ISIC Global включают в себя скидки и льготы на: автобусные, авиа- и ж/д билеты, паромные перевозки; проживание в отелях и гостиницах; посещение музеев, театров, выставок, культурных и исторических достопримечательностей; посещение ресторанов, кафе, ночных клубов, дискотек; прокат автомобилей, велосипедов, спортинвентаря; посещение спортивных мероприятий; дополнительное образование, языковые курсы, тренинги и мастер-классы; покупки в магазинах и при онлайн заказах.

Например, держатель карты сможет посетить музей Лувра бесплатно, Диснейленд в Париже – со скидкой в 35%, выпить бодрящий напиток в сети кофеен Costa Coffee в Польше с 20%-й скидкой. Полный список специальных предложений можно найти на сайте ISIC в разделе Discounts.

«Совмещение двух карт в одной, действительно, удобно и выгодно пользователям. Ведь теперь картой можно не только оплачивать покупки быстро, удобно и безопасно, но и использовать ее как международно признанное удостоверение, которое подтверждает статус учащегося в 135 странах мира, получать целевые скидочные предложения по всему миру. Кроме скидок и льгот от ISIC студенты и учащиеся смогут пользоваться предложениями премиальных карточек Mastercard как в нашей стране, так и по всему миру», – отметил вице-президент международной платежной системы Mastercard в Беларуси Вадим Головчиц.

Стать держателями карты ISIC от Белинвестбанка могут: школьники от 14 лет; учащиеся техникумов, колледжей и училищ; ученики музыкальных и спортивных школ; студенты дневных и вечерних отделений очной формы обучения; аспиранты/интерны очной формы обучения.

Оформить карту ISIC можно в любом отделении Белинвестбанка. Для этого клиенту необходимо иметь паспорт, справку из учреждения образования, в которой подтверждается статус учащегося и указана форма обучения, а также фотографию (предпочтительно размером 3x4).

Выпускается ISIC сроком на 3 года. При этом ее владельцу необходимо раз в год предоставлять справку с места учебы для продления пользования картой и программой лояльности. Стоимость годового обслуживания карты составляет 3,6 евро – это специальная цена, предложенная ассоциацией ISIC для Беларуси. Валюта счета – доллары и евро.