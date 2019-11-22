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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ НА ПОКУПКУ ОБЛИГАЦИЙ ООО «ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» 2-ГО ВЫПУСКА
09:40 04.12.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 2 декабря оказывает клиентам услуги по покупке облигаций ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания» 2-го выпуска.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, объем эмиссии составляет 500000 долларов США, срок обращения – 3 года (с ежегодной офертой на досрочный выкуп). Процентная ставка по облигациям фиксированная и равна 8% годовых.
Беларусбанк осуществляет брокерское обслуживание клиентов по приобретению облигаций ООО «Внешнеэкономическая Лизинговая Компания» 2-го выпуска без комиссий. Облигации могут быть куплены физическими лицами в учреждениях банка и через систему «Интернет-банкинг».
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