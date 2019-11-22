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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БЕЛАРУСИ ВСЕ БАНКИ ПЕРВОЙ ГРУППЫ ЗНАЧИМОСТИ ПРОВЕДУТ В 2020 ГОДУ IT-АУДИТ
18:05 03.12.2019

В Беларуси все банки первой группы значимости проведут в 2020 г IT-аудит. Об этом сообщила начальник Главного управления банковского надзора, член правления Национального банка Беларуси Елена Машнина 3 декабря в ходе организованной компанией «Делойт» в Минске презентации исследования по оценке уровня зрелости управления рисками финансового сектора.

По ее словам, основные цели IT-аудита – повышение технологичности и инновационности банковской системы, снижение уровня технологических рисков, влияющих на функционирование банковской системы. IT-аудит, состоящий из нескольких этапов, предполагает анализ текущего состояния информационных технологий, а также информационной безопасности и киберустойчивости по ряду направлений.

«Проведение технологического аудита запланировано в 7 банках, отнесенных к первой группе значимости. Еще один банк высказал желание провести IT-аудит, еще одному банку мы направили предписание провести такой независимый IT-аудит. Мы ожидаем результаты от 9 банков», – сказала Е. Машнина.

Она отметила, что отчеты и резюме по краткой оценке текущей ситуации по результатам аудитов должны быть переданы в Нацбанк не позднее 1 октября 2020 г, информация о комплексе мер реагирования – не позднее 1 декабря 2020 г.

«Далее Нацбанк внимательно рассматривает результат IT-аудита каждого банка и рекомендации, вынесенные аудиторскими копаниями и планируемые мероприятия банков, и мы планируем на основе полученной информации разработать документ для всего банковского сектора. Мы ожидаем, что полученная информация позволит создать регулирующий документ, направленный на совершенствование регулирования операционных рисков в банках, в частности, IT-системы», – пояснила Е. Машнина.

В группу значимости I в 2019 году Нацбанк отнес ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белгазпромбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Банк БелВЭБ», «Приорбанк» ОАО, ОАО «Белинвестбанк».
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