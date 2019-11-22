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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ПЛАНИРУЕТ ВНЕДРИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ТРЕБОВАНИЙ ПО ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА И ОПЕРАЦИОННЫМ РИСКАМ
16:12 03.12.2019

Национальный банк Беларуси планирует внедрить международные стандарты требований по достаточности капитала и операционным рискам банков с 1 января 2021 года. Об этом сообщила начальник Главного управления банковского надзора, член правления Нацбанка Елена Машнина 3 декабря в ходе организованной компанией «Делойт» в Минске презентации исследования по оценке уровня зрелости управления рисками финансового сектора.

«Мы готовим новые изменения по расчету операционных рисков при определении величины достаточности капитала. Это связано с рекомендациями Базель III – мы направили документы всем банками и ждем предложения по документам. Мы использовали подход, соответствующий Базель III. Также будут установлены минимальные требования по ведению внутренней базы данных по операционным инцидентам», – сказала она.

По ее словам, Нацбанк планирует рассмотрение проекта этого документа в декабре 2019 г.

«Мы планируем дать большой период для вступления в силу – в 4 квартале 2020 года – с тем, чтобы первый раз по новой методологии посчитать достаточность капитала и операционный риск по состоянию на 1 января 2021 года», – отметила Е. Машнина.
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