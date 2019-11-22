Аудиторская компания «Делойт» совместно с Институтом стратегического анализа рисков провела первое аналитическое исследование, посвященное оценке уровня зрелости управления рисками в финансовом секторе Беларуси. Презентация результатов состоялась 3 декабря в Минске.

«Результаты исследования показали ожидаемо высокий уровень зрелости банковского сектора Беларуси. Вместе с тем есть области, над которыми стоит поработать», - сказала генеральный директор «Делойт» в Беларуси Ольга Степанеева.

Исследование проводилось с целью предоставления руководителям и риск-менеджерам инструмента для самостоятельной оценки текущего уровня зрелости и оценки эффективности управления рисками в соответствии с принципами стандарта ISO 31000 (а также национальных стандартов, разработанных на его основе) и лучшей мировой практикой. Партнером выступила Ассоциация белорусских банков.

Участие в исследовании приняли 32 респондента. Результаты исследования базируются на анонимных ответах представителей риск-менеджмента, высшего руководства финансового сектора Беларуси.

Уровень зрелости определяется по шкале от 0 до 1. Так, общий уровень зрелости в 2019 году составил 0,69, в организациях со штатом до 1000 чел – 0,68, в организациях со штатом от 1000 до 5000 – 0,74, в организациях со штатом более 5000 – 0,63.

Исследование показало, что доля респондентов, в организациях которых есть утвержденная политика в области управления рисками, составила 100%. Отдельное подразделение, ответственное за сопровождение и методологическую поддержку процессов управления рисками, есть в организациях у 94% респондентов, причем у 90% оно сформировано более пяти лет назад. У 94% участников исследования вопросы, связанные с данным направлением, рассматриваются комитетом по управлению рисками и комитетом по аудиту не реже, чем раз в квартал. У 91% респондентов ответственность за управление рисками закреплена за руководством, советами директоров и комитетами при нем, а также за риск-менеджерами. 97% респондентов считают, что риск-менеджер является полноправным членом ключевых коллегиальных органов организации или принимает участие в их работе по мере необходимости. 88% заявляют, что анализ рисков прямо или косвенно влияет на изменение целей и пересмотр бюджета в организации. 84% используют современные инструменты моделирования и оценки рисков (имитационное моделирование, стресс-тестирование, сценарный анализ, деревья решений). У 50% респондентов анализ рисков при внедрении изменений проводится по отдельным проектам.

Среди основных факторов, препятствующих эффективному управлению рисками, были выделены: неполнота данных, разрозненные ИТ-системы (назвали 66% респондентов), восприятие управления рисками, как отвлекающего процесса; низкий уровень культуры управления рисками (47%), а также отсутствие выстроенных и регламентированных процессов в организации, что усложняет внедрение управления рисками в операционную деятельность (28%).

Эксперты видят потенциал для развития финансового сектора Беларуси в более глубокой интеграции риск-менеджмента в процесс планирования, бюджетирования и принятия решений, дальнейшем развитии культуры управления рисками, а также интеграции IT-систем и расширении массива данных, используемых в управлении рисками.