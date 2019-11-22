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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БОЛЕЕ 15 ТЫСЯЧ БЕЛОРУСОВ ПОДКЛЮЧИЛИ APPLE PAY - БПС-СБЕРБАНК
13:19 03.12.2019

Более 15 тыс. белорусов подключились к Apple Pay за 2 недели с момента его запуска. Статистикой поделилось ОАО «БПС-Сбербанк», которое первым в стране запустило мировой сервис.

«Динамика подключений нас радует. Уже в первый день многие белорусы решили опробовать Apple Pay и токенизировали тысячи карт БПС-Сбербанка, сейчас интерес к сервису сохраняется на высоком уровне. Таким образом, мы в очередной раз видим, что платить смартфоном и другими гаджетами становится не просто модно. Теперь это уже очевидный элемент базового уровня комфорта при совершении привычных банковских операций», – подчеркнули в банке.

Отмечается, что карт с подключением к Apple Pay больше, чем их владельцев. В банке говорят, что пользователи активируют сервис на нескольких карточках для себя и близких, в том числе для детей.

БПС-Сбербанк запустил Apple Pay в Беларуси 19 ноября. Сервис позволяет платить за покупки с помощью iPhone, Apple Watch, а также iPad и iMac. Делать это можно как в магазинах, кафе и ресторанах, так и в онлайне – на сайтах и в приложении. Безопасность платежей обеспечивает многоуровневая система шифрования данных. Каждая покупка мгновенно подтверждается касанием пальца к сканеру устройства, взглядом на экран iPhone или паролем.

Также до 20 декабря пользователям сервиса Apple Pay доступны бонусы, в том числе бесплатные поездки в метро. Например, по картам Mastercard причитается 20 бесплатных проходов через терминалы бесконтактной оплаты. А держатели Visa могут не платить за каждую вторую поездку. Предусмотрены и другие подарки – от шоколада в магазине до попкорна в кинотеатре.
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