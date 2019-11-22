ОАО «Белгазпромбанк» предлагает клиентам оформить новую премиальную карточку международной платежной системы Mastercard – Mastercard Black Edition.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты Белгазпромбанка могут заказать карточку с доставкой на адрес почтой, воспользовавшись мобильным приложением BGPB_mobile или «Интернет-банком».

Преимущества новой расчетной карточки:

скидки и бонусы – возможность пользоваться разнообразными выгодными предложениями в Республике Беларусь и за ее пределами;

бизнес-залы Masterсard – привилегия доступа в эксклюзивные бизнес-залы, расположенные в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Вены, Праги, Будапешта, Бухареста, Киева, Тбилиси и Батуми;

программа Mastercard Airport Experiences от Lounge Key – возможность доступа в более чем 1000 бизнес-залов в 400 аэропортах по всему миру (в 120 странах), а также получение уникальных привилегий и предложений от ресторанов, спа-центров и фирменных магазинов в аэропортах;

консьерж-сервис – возможность получать глобальную службу поддержки Mastercard в любой точке планеты на русском языке 24/7;

уникальный пакет страхования – возможность получить бесплатный пакет страхования, включающий добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу со сроком пребывания, равным сроку действия договора до 1126 дней включительно.

А также:

мгновенное бесплатное пополнение посредством АИС «Расчет», а также бесплатное снятие и пополнение в устройствах и кассах Белгазпромбанка;

бесплатное обслуживание сервиса «SMS-информирование»;

бесплатные сервисы дистанционного обслуживания «Интернет-банк» и мобильное приложение BGPB mobile.