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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВУЮ ПРЕМИАЛЬНУЮ КАРТОЧКУ MASTERCARD BLACK EDITION
09:49 03.12.2019
ОАО «Белгазпромбанк» предлагает клиентам оформить новую премиальную карточку международной платежной системы Mastercard – Mastercard Black Edition.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, клиенты Белгазпромбанка могут заказать карточку с доставкой на адрес почтой, воспользовавшись мобильным приложением BGPB_mobile или «Интернет-банком».
Преимущества новой расчетной карточки:
скидки и бонусы – возможность пользоваться разнообразными выгодными предложениями в Республике Беларусь и за ее пределами;
бизнес-залы Masterсard – привилегия доступа в эксклюзивные бизнес-залы, расположенные в аэропортах Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Вены, Праги, Будапешта, Бухареста, Киева, Тбилиси и Батуми;
программа Mastercard Airport Experiences от Lounge Key – возможность доступа в более чем 1000 бизнес-залов в 400 аэропортах по всему миру (в 120 странах), а также получение уникальных привилегий и предложений от ресторанов, спа-центров и фирменных магазинов в аэропортах;
консьерж-сервис – возможность получать глобальную службу поддержки Mastercard в любой точке планеты на русском языке 24/7;
уникальный пакет страхования – возможность получить бесплатный пакет страхования, включающий добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу со сроком пребывания, равным сроку действия договора до 1126 дней включительно.
А также:
мгновенное бесплатное пополнение посредством АИС «Расчет», а также бесплатное снятие и пополнение в устройствах и кассах Белгазпромбанка;
бесплатное обслуживание сервиса «SMS-информирование»;
бесплатные сервисы дистанционного обслуживания «Интернет-банк» и мобильное приложение BGPB mobile.
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