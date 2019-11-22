БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКИ ПО НЕКОТОРЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ

17:38 02.12.2019 ОАО «Белагропромбанк» с 1 декабря изменило размер процентных ставок по срочным банковским вкладам (депозитам). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для вновь заключаемых договоров срочного банковского вклада в белорусских рублях размер процентов будет составлять: «Забота» - 6,5% годовых; «Депозитная карта» - 6,5% годовых.