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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИОРБАНК ВНЕДРИЛ В СВОЕМ КОНТАКТ-ЦЕНТРЕ ГОЛОСОВОГО ВИРТУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА
16:53 02.12.2019

«Приорбанк» ОАО внедрило в своем контакт-центре голосового виртуального консультанта. Теперь на звонки отвечает искусственный интеллект.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, невидимого помощника с мужским голосом зовут ВиК, сокращенно от «Виртуальный консультант». Искусственный интеллект работает на основе технологии распознавания естественной речи. Он понимает, с каким вопросом обращаются, и переключает звонок на специалиста, который лучше всего на него ответит.

Сейчас ВиК умеет предоставлять информацию об остатке на счете. А еще – оповещать о технологических работах и даже перезванивать по их окончании. На многие вопросы он отвечает самостоятельно, без привлечения оператора.

В ближайшее время ВиК начнет консультировать по кредитной задолженности и остатку основного долга. Кроме того, он сможет проверять статус карточки и обнулять неверные попытки ввода ПИН-кода.

«Виртуальный консультант – это сфера технологий будущего, на которые банк переходит уже сегодня. Мы не отказываемся от специалистов – они продолжат отвечать на вопросы клиентов и дальше, но искусственный интеллект ускорит и автоматизирует работу контакт-центра. Важно, что ВиК, в отличие от аналогичных систем, умеет вести полноценный диалог. То есть клиент не просто выбирает одну из опций, которые предлагает робот, а может поговорить с ним как с реальным человеком. К тому же, ВиК быстро учится, так что вскоре его возможности существенно расширятся», – пояснили в Приорбанке.

Приорбанк внедрил виртуального консультанта совместно с системным интегратором NovaIT, который помогает разрабатывать промышленные платформы для автоматизации центров коммуникаций в Украине и Беларуси. В будущем сервис будет постоянно расширяться и совершенствоваться.
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