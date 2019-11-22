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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ РУБЛЕВЫЙ ВКЛАД «КЛАССИК БЕЗОТЗЫВНЫЙ ЯРКИЙ ON-LINE»
15:44 02.12.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 2 декабря вводит новый срочный безотзывный банковский вклад в белорусских рублях: «Классик Безотзывный Яркий On-line».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открыть вклад и управлять им можно без посещения структурных подразделений финучреждения.
Процентная ставка по вкладу фиксированная – 9,2% годовых; срок хранения – 45 дней. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов, а также в день наступления срока возврата вклада. При этом расходные операции не предусмотрены и отсутствует возможность пополнения.
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