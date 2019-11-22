ОАО «АСБ Беларусбанк» с 2 декабря вводит новый срочный безотзывный банковский вклад в белорусских рублях: «Классик Безотзывный Яркий On-line».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, открыть вклад и управлять им можно без посещения структурных подразделений финучреждения.

Процентная ставка по вкладу фиксированная – 9,2% годовых; срок хранения – 45 дней. Предусмотрена ежемесячная капитализация процентов, а также в день наступления срока возврата вклада. При этом расходные операции не предусмотрены и отсутствует возможность пополнения.