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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БАНКЕ ДАБРАБЫТ ИЗМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ
14:33 02.12.2019

ОАО «Банк Дабрабыт» изменяет с 2 декабря размер процентных ставок по вновь заключаемым (переоформляемым на новый срок) договорам срочных банковских вкладов (депозитов) в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены в размерах:

по отзывному вкладу «На Мару» со сроком размещения 3 месяца установлен фиксированный размер процентной ставки 6% годовых;

по безотзывному вкладу «Добры месяц» со сроком размещения 35 дней установлен фиксированный размер процентной ставки 8,7% годовых;

по безотзывному вкладу «Шчодры» со сроками размещения 3/7/13/24 месяцев, заключаемому в ЦБУ, установлен фиксированный размер процентной 8%/9%/10%/10% годовых;

по безотзывному вкладу «Шчодры» со сроками размещения 3/7/13/24 месяцев, заключаемому посредством услуги Дабрабыт-онлайн, установлен фиксированный размер процентной ставки 8,5%/9,5%/11,2%/11% годовых.
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