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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НА МИНСКОМ ТРАНСПОРТНОМ ФОРУМЕ БЕЛАРУСБАНК ПРЕДСТАВИЛ СТУДЕНЧЕСКУЮ КАРТОЧКУ
12:53 02.12.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» представило студенческую карточку на Минском транспортном форуме Visa 2.0 «Мобильный город», который прошел 28 ноября.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка студенческая карточка Visa Classic – это уникальное платежное средство, сочетающее в себе свойства банковской карты и студбилета.
С помощью турникета гостям форума наглядно демонстрировали, что продукт способен не только проводить безналичные операции, но и выполнять функции электронного пропуска в учреждения образования, библиотеки, общежития и на другие подобные объекты.
В настоящее время студенческой картой Беларусбанка пользуются порядка 14 тыс. учащихся в 17 высших учебных заведениях. Держатель имеет возможность получать кэшбэк в размере 3%, приобретая билеты на поезда БЖД в рамках программы лояльности «Экспресс», а также 5% – при покупке товаров на AliExpress. Кроме того, скидки при расчетах предоставляются в организациях торговли и сервиса, участвующих в партнерской бонусной программе банка.
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