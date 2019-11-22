ОАО «Банк Дабрабыт», международная платежная система Visa и проект для осознанных родителей МАМА PRO выпустили уникальную для Беларуси платежную карточку Visa Gold «Матуля», которая предлагает повышенный манибэк и скидочные предложения от медицинских центров, магазинов для детей и мам, салонов красоты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе проекта МАМА PRO, сертификаты на получение первых карточек «Матуля» получили мамы и папы-«выпускники» Академии честного материнства, которая открылась на третьем республиканском конгрессе MAMA PRO 30 ноября в Минске.

«Идея создания такой карты родилась неспроста. Ежегодно будущие и состоявшиеся родители и те, кто только планирует беременность, встречались на офлайн-площадке конгресса MAMA PRO, общались в социальных сетях и обучались в мобильном приложении MAMA PRO. И постепенно из одной офлайн-платформы родился целый «клуб» единомышленников, для которых проект стремится сделать заботы материнства менее хлопотными и радовать подарками и бонусами. Теперь все его члены будут иметь и собственную «визитку» - реальную карточку «Матуля» от Банка Дабрабыт, которая объединит в себе бонусы и скидки от тех, кто тоже уверен: быть родителями – круто и просто», – отметили в МАМА PRO.

Сейчас в карте собрали больше 20 партнеров. По карте можно получить скидку на комплекс диагностических исследований в медицинских центрах или медицинских лабораториях; получить скидки в гипермаркетах (в том числе детских), магазинах одежды для будущих мам, фитнес-центрах для беременных. А молодые родители смогут использовать скидки в магазинах детской одежды, мебели и детских супермаркетах. Карточка будет «идти» рядом с мамой, помогая ей разумно экономить, давая при этом ребенку самое лучшее. Кроме того, карта будет работать по принципу «клубной»: будет являться проходным билетом на мероприятия проекта MAMA PRO и партнеров.

Это будет не просто платежная карта, а современная «мобильная» карта, которая будет такой, какой ее хочет видеть сама мама. Так, скоро все обладатели карты смогут оставить электронную заявку и рассказать, что еще они хотят видеть в опциях (например, со скидкой сходить на выступление известного спикера по медицине или посетить новый медицинский центр). Маме не нужно будет искать выгодное предложение или скидочный промокод: карта даст возможность провести это время с семьей.

Среди партнеров карты: магазины «Гиппо» и «Белмаркет»; магазин «Буслик»; медицинская лаборатория «Синэво»; клиника женского здоровья EVACLINIC; медицинский центр «Эксана»; физкультурно-оздоровительный центр для детей и будущих мам Mama-Super; сеть «Зеленая аптека»; магазин «Умница»; магазин одежды для беременных Newform; студия эстетического образования Art Play; клуб «Мамслет» и другие.

Список партнеров будет дополняться: организаторы постоянно будут принимать заявки от компаний, которые захотят присоединиться и поддержать философию легкого и выгодного материнства. Тем более в будущем опции карты будут дополняться: например, добавят скидки для детей (детские центры, школы раннего развития, спортивные секции).

«Кто изображен на карточке? Знакомьтесь, это божья коровка Ева! «Божья коровка, лети на небко, там твои детки кушают котлетки…», - этот детский стишок все мы прекрасно помним. Положительный и знакомый всем образ «мамы» мы решили взять за визуальную основу для новой карточки. Ева – добрая, заботливая, рассудительная и активная мама, как и все пользователи карточки «Матуля», – пояснили в МАМА PRO.

Кратко о преимуществах карточки: специальная банковская карточка Visa Gold; скидки у партнеров: магазины, медицинские центры и лаборатории, аптеки; кэш-бэк за покупки; специальные условия участия в мероприятиях МамаПРО; безопасные платежи в интернете; бесплатное пополнение с карты любого банка.