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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛИСЬ
10:05 02.12.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) с 29 ноября изменило процентные ставки по вновь принимаемым вкладам физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены в размерах:
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Доходный» на 395 дней 12,5% годовых, 732 дня 12,56% годовых, 3 года 12,56% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Дуэт в BYN» на 395 дней 12,5% годовых, 732 дня 12,56% годовых, 3 года 12,56% годовых;
по договорам срочного отзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на 95 дней, на 190 дней, на 395 дней, на 3 года в размере 6,84% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «Окно возможностей» на 35 дней 8,20% годовых, на 395 дней 12,5% годовых, на 732 дня 12,56% годовых, 3 года 12,56% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «ВТБ - Enter» на 35 дней в размере 8,3% годовых;
по договорам срочного безотзывного банковского вклада (депозита) в белорусских рублях «ВТБ - Enter» на 395 дней, на 732 дня, 3 года в размере 12,66% годовых.
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