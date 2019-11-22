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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ БЕЛАРУСБАНКА УТВЕРДИЛ КОНЦЕПЦИЮ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКА
17:53 29.11.2019

Наблюдательный совет ОАО «АСБ Беларусбанк» на заседании 15 ноября утвердил Концепцию цифровой трансформации банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, утверждена Стратегия управления необслуживаемыми активами в банке, актуализированы локальные правовые акты, а также внесены изменения в состав управленческой отчетности о деятельности банка.

Наблюдательным советом согласованы подходы к ротации членов комитетов при Наблюдательном совете и заслушан Отчет об оказании банком безвозмездной (спонсорской) помощи физическим и юридическим лицам в III квартале 2019 года.

Кроме того, рассмотрена информация об итогах работы банка и ходе реализации Стратегии развития финучреждения на 2018-2020 годы за январь-сентябрь 2019 года, отмечена положительная динамика основных финансовых показателей деятельности банка и его дочерних организаций, а также ожидаемое выполнение всех планов на 2019 год.

В рамках заседания рассмотрен кадровый вопрос в части продления полномочий топ-менеджера банка и принято решение о совершении сделки с заинтересованностью аффилированного лица в части заключения между ОАО «АСБ Беларусбанк» и ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ» сублицензионного договора на право использования товарного знака MIR.
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