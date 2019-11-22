БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ДЕПОЗИТАМ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯТСЯ С 1 ДЕКАБРЯ

15:55 29.11.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет процентные ставки по срочным отзывным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 декабря 2019 года установлены следующие размеры годовых процентных ставок по вновь заключаемым договорам: срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Универсальный» с переменной процентной ставкой (минимальная сумма – 100 руб.): на 3 мес. – ставка рефинансирования Национального банка минус 2,4 процентного пункта; на 6, 12, 18 и 24 мес. – СР-2,4 п.п.; срочного отзывного банковского вклада (депозита) «Интернет-вкл@д» (50 руб.): на 35 дней, 3, 6, 12, 18 и 24 мес. – 6,6%.