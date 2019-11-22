БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ЗАКЛЮЧИТЬ КРЕДИТНЫЕ ДОГОВОРЫ БЕЛАГРОПРОМБАНКА ОНЛАЙН БУДЕТ НЕВОЗМОЖНО С ВЕЧЕРА 29 НОЯБРЯ ДО УТРА 2 ДЕКАБРЯ

13:47 29.11.2019 ОАО «Белагропромбанк» проведет технические работы с 17.00 29 ноября до 9.00 2 декабря. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим будет приостановлена возможность заключения кредитных договоров физическими лицами с использованием систем дистанционного банковского обслуживания («Интернет-банкинг» и «Мобильный интернет-банкинг»), за исключением кредитных договоров, предоставление кредитов по которым осуществляется на условиях рассрочки