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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВПЕРВЫЕ ВЫСТУПИЛ ОРГАНИЗАТОРОМ СИНДИЦИРОВАННОГО КРЕДИТА ДЛЯ УЗБЕКСКОГО БАНКА
12:40 29.11.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» впервые выступило в роли ведущего организатора бивалютного синдицированного кредита для АКБ «Агробанк» (Узбекистан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря совместным усилиям участников сделки сумма синдиката превысила 70 млн евро в эквиваленте. Кредитные средства предоставлены на общекорпоративные цели и финансирование торговых контрактов клиентов АКБ «Агробанк». В синдикате, представленном на рынке уполномоченными ведущими организаторами ПАО «Промсвязьбанк» и ТКБ Банк ПАО, приняли участие банки из Азербайджана, Беларуси, Казахстана и России.
«Беларусбанк традиционно является активным участником рынка синдицированного кредитования. Но данная сделка стала дебютной для нашего банка, где мы выступили уже не как надежный заемщик, а как ведущий организатор и кредитор. Безусловно, это предусматривает более широкий уровень компетенций и открытие новых направлений развития международного бизнеса банка», - отметил первый заместитель председателя правления Беларусбанка Александр Поливко.
Ввиду масштабных экономических реформ Узбекистан стал драйвером роста в Центральной Азии. К региону проявляют активный интерес иностранные инвесторы.
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