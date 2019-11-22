|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|28.11.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ УРМ В БРЕСТЕ
16:31 28.11.2019
ЗАО «МТБанк» открыло новое удаленное рабочее место №235 в Бресте (ул. Гаврилова, 16. ТЦ «Экватор»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новое УРМ работает: вт-вс: 10.00-19.00; обед: 14.00-15.00; пн: выходной.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 28.11.2019
Курсы в банках
на 28.11.2019
Конвертация в банках
на 28.11.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте