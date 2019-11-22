БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

МТБАНК ОТКРЫЛ НОВОЕ УРМ В БРЕСТЕ

16:31 28.11.2019 ЗАО «МТБанк» открыло новое удаленное рабочее место №235 в Бресте (ул. Гаврилова, 16. ТЦ «Экватор»). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новое УРМ работает: вт-вс: 10.00-19.00; обед: 14.00-15.00; пн: выходной.