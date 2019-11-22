ОАО «Белагропромбанк» при поддержке «ИМАГУРУ» запускает три локации экосистемы в формате Центров притяжения, которые предусматривают коворкинг, бизнес-образование, развитие женского предпринимательства, построение стартапов и привлечение инвестиций, проведений нетворкинг-мероприятий для бизнеса и многое другое. Проект стартует в Дрогичине, Барановичах и Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, выстраиваемая экосистема будет представлять новый формат взаимодействия между банком и экономическими субъектами, основанного на следующих принципах:

общие цели по достижению синергетического эффекта повышения прибыли от сложения и дополнения возможностей участников экосистемы;

обмен и свободный доступ к ресурсам участников для решения общих задач;

совместная деятельность участников;

единое онлайн-пространство для информационного обмена, интеграции возможностей и предоставления доступа к услугам участников экосистемы широкому кругу потребителей (юридических и физических лиц).

Миссия проекта — создание и развитие сообщества предпринимателей, стартапов с целью генерирования бизнеса в сферах, которые являются новыми и быстрорастущими в Беларуси; оказание поддержки представителям малого и среднего бизнеса и частным клиентам в сферах экономики, финансов, социального предпринимательства, женского предпринимательства, современных технологий.

Целевая аудитория — микробизнес, малый и средний бизнес, фермеры, в том числе индивидуальные предприниматели, самозанятые, обладатели бизнес-идей, стартапы, технологические компании.

Проектом предусмотрен запуск трех локаций экосистемы в формате Центров притяжения. В них будут предоставлять следующий набор сервисов: коворкинг, бизнес-образование, проведение нетворкинг-мероприятий для бизнеса, развития технологий и новых техно- и бизнес-сообществ, развитие женского предпринимательства, построение стартапов и привлечение инвестиций в них, формирование и продвижение новых решений для бизнеса.

Центры притяжения открылись и откроются 27 ноября в Дрогичине, 28 ноября в Барановичах, 4 декабря в Минске. На начальном этапе в них будут проводить бизнес- и образовательные мероприятия, направленные на повышение уровня занятости и финансовой грамотности бизнеса, обеспечение доступа к новым механизмам финансирования с целью развития микро- и малого бизнеса.

Участие банка в программе содействия и стимулирования роста бизнеса в среде микро-, малого и среднего предпринимательства будет являться отдельным направлением развития и координации работы в формате региональных Центров притяжения. По этому направлению будет оказываться поддержка местным бизнес-инициативам в лице некоммерческих организаций, где банк будет выступать в качестве партнера, предоставляющего свои локации (помещения в региональных ЦБУ) и компетенции для осуществления совместной деятельности по бизнес-инкубированию для генерирования предпринимательских инициатив в регионе.

В рамках совместной деятельности с партнерами по данному направлению планируется:

комплексная поддержка предпринимателей — от выявления предпринимательского потенциала, обучения, консультирования, до предоставления оснащенных помещений, оборудования для производства и маркетинговой поддержки предпринимателей;

внедрение опыта партнеров и успешных практик, апробированных на других территориях, — современных моделей информационной, консультационной и технической поддержки;

внедрение инновационного метода поддержки предпринимательских инициатив молодежи, разработанного партнерами;

дублирование в онлайн-cреду значительной части функционала бизнес-инкубатора.