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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ДАБРАБЫТ И НЕМЕЦКИЙ COMMERZBANK ПРОФИНАНСИРУЮТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ В БЕЛАРУСИ
18:06 27.11.2019
ОАО «Банк Дабрабыт» подписало во Франкфурте-на-Майне базовое кредитное соглашение с крупным немецким банком Commerzbank. Финансирование будет выделяться под внешнеторговые контракты белорусских компаний с контрагентами из Евросоюза.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, долгосрочные связанные ресурсы со страховым покрытием экспортных кредитных агентств можно привлечь на приобретение основных средств и реализацию инвестпроектов в Беларуси. Финансировать будут сделки от 500 тыс. до 5 млн евро. Их количество не ограничено, но важным фактором выступает наличие свободного лимита Экспортного кредитного агентства.
«Связанные кредиты могут покрывать до 85% стоимости контракта, а также расходы по страхованию кредита. При этом каждая сделка должна быть застрахована в Экспортном кредитном агентстве», – пояснили в Банке Дабрабыт.
Белорусский банк сотрудничает с Commerzbank с 2005 года, когда на балансе немецкого банка был открыт счет в евро. В настоящий момент Commerzbank является одним из основных партнеров Банка Дабрабыт в области корреспондентских отношений и торгового финансирования.
На текущий момент Банк Дабрабыт обслуживает более 10 тыс. юридических лиц и выступает крупным игроком на банковском рынке Беларуси, особенно в сфере корпоративного бизнеса. Подписанное соглашение значительно расширяет возможности банка по финансовой поддержке юрлиц.
Commerzbank – один из ведущих международных банков с отделениями и офисами почти в 50 странах мира. Он обрабатывает и осуществляет около 30% всех транзакций, связанных с внешнеэкономической деятельностью Германии. Также сохраняет лидерство по обслуживанию корпоративных клиентов.
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