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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛИНВЕСТБАНКЕ ДОСТУПНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОДЫ НА СЧЕТ ПО СИСТЕМЕ WESTERN UNION
17:06 27.11.2019
ОАО «Белинвестбанк» предлагает новую услугу – перевод денег по системе Western Union для зачисления на банковский счет, открытый в банках-нерезидентах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Наличные на счет» – это новая услуга, которая позволяет делать перевод денежных средств по системе Western Union для зачисления на банковский счет физического лица, открытый в банке за пределами Беларуси. Услуга запущена в дополнение к уже имеющимся возможностям отправки и получения денежных переводов Western Union в Белинвестбанке.
В настоящее время перевод на банковский счет можно отправить в 82 страны мира. География услуги постоянно расширяется.
Для того чтобы отправить перевод, необходимо:
1. Обратиться в подразделение Белинвестбанка, оказывающее услуги по отправке международных переводов Western Union;
2. Предоставить документы, удостоверяющие личность;
3. Сообщить данные получателя перевода:
ФИО;
страну получения;
сумму и валюту перевода;
название и код (BIC/SWIFT) банка-получателя;
номер счета получателя (IBAN);
иные данные получателя в зависимости от требований страны назначения перевода.
Переводы по системе Western Union осуществляются в долларах США.
Зачисление денежных переводов на банковский счет физического лица зависит от страны назначения и осуществляется в течение от 1 до 3 рабочих дней.
Плата за осуществление перевода составляет 15 долларов США (вне зависимости от его суммы). Минимальная сумма для отправки – 0,01 доллара США.
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