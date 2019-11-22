ОАО «Белинвестбанк» предлагает новую услугу – перевод денег по системе Western Union для зачисления на банковский счет, открытый в банках-нерезидентах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, «Наличные на счет» – это новая услуга, которая позволяет делать перевод денежных средств по системе Western Union для зачисления на банковский счет физического лица, открытый в банке за пределами Беларуси. Услуга запущена в дополнение к уже имеющимся возможностям отправки и получения денежных переводов Western Union в Белинвестбанке.

В настоящее время перевод на банковский счет можно отправить в 82 страны мира. География услуги постоянно расширяется.

Для того чтобы отправить перевод, необходимо:

1. Обратиться в подразделение Белинвестбанка, оказывающее услуги по отправке международных переводов Western Union;

2. Предоставить документы, удостоверяющие личность;

3. Сообщить данные получателя перевода:

ФИО;

страну получения;

сумму и валюту перевода;

название и код (BIC/SWIFT) банка-получателя;

номер счета получателя (IBAN);

иные данные получателя в зависимости от требований страны назначения перевода.

Переводы по системе Western Union осуществляются в долларах США.

Зачисление денежных переводов на банковский счет физического лица зависит от страны назначения и осуществляется в течение от 1 до 3 рабочих дней.

Плата за осуществление перевода составляет 15 долларов США (вне зависимости от его суммы). Минимальная сумма для отправки – 0,01 доллара США.