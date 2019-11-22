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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ИДЕЯ БАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО РУБЛЕВЫМ ДЕПОЗИТАМ ДЛЯ БИЗНЕСА
16:50 26.11.2019
ЗАО «Идея Банк» с 1 декабря изменяет процентные ставки по депозитам в национальной валюте для юридических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки составят:
«Депозит №1»: на срок от 1 до 6 мес. – 9,69% (до 30 ноября включительно – 9,8%);
от 6 до 12 мес. – 10,59% (до 30 ноября включительно – 10,56%);
свыше 12 мес. – 11,3% (до 30 ноября включительно – 12%);
депозит «До зарплаты»: от 1 до 6 мес. – 6,84% (до 30 ноября включительно – 7,05%).
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