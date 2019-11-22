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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) УСТАНОВИЛ БАНКОМАТ В БАРАНОВИЧАХ
14:20 26.11.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) ввело в эксплуатацию банкомат в Барановичах по адресу пр-т. Советский, 35, ТВК «Светиловский».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в банкомате доступны следующие операции: выдача наличных BYN, USD, RUB (по карточкам «МИР» только BYN); пополнение карточки наличными BYN, USD, EUR, RUB; обмен валют; оплата наличными; прием выручки от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей; прием платежей; погашение кредитов; изменение PIN кода; предоставление выписки.
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