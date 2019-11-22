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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗЛИЦ
12:38 26.11.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 25 ноября внесло изменения в Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для действующих клиентов появилась возможность открыть счет через контакт-центр «А-Сервис», канал интернет-поддержки.
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