БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ФИЗЛИЦ

12:38 26.11.2019 ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 25 ноября внесло изменения в Договор о комплексном банковском обслуживании физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, для действующих клиентов появилась возможность открыть счет через контакт-центр «А-Сервис», канал интернет-поддержки.