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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ РАСШИРИЛИ ЛИНЕЙКУ КРЕДИТОВ ДЛЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
15:58 25.11.2019
ОАО «АСБ Беларусбанк» дополнило линейку кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса новым кредитом за счет ресурсов Всемирного банка при поддержке Банка развития.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь белорусские компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут получить льготные кредиты в евро по ставке от 3,2% годовых (привязана к ставке EURIBOR 6М). Срок кредитования составляет до 10 лет. При этом банк не ограничивает субъектов МСБ какими-то лимитами и предоставляет кредиты в объемах, необходимых для работы бизнеса.
Также банк предоставляет отсрочку по основному долгу до 24 месяцев при финансировании инвестиционной деятельности — на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт основных средств, и до 6 месяцев при кредитовании текущей деятельности — на финансирование оборотного капитала
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