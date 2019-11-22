ОАО «АСБ Беларусбанк» дополнило линейку кредитов для субъектов малого и среднего бизнеса новым кредитом за счет ресурсов Всемирного банка при поддержке Банка развития.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь белорусские компании малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели могут получить льготные кредиты в евро по ставке от 3,2% годовых (привязана к ставке EURIBOR 6М). Срок кредитования составляет до 10 лет. При этом банк не ограничивает субъектов МСБ какими-то лимитами и предоставляет кредиты в объемах, необходимых для работы бизнеса.

Также банк предоставляет отсрочку по основному долгу до 24 месяцев при финансировании инвестиционной деятельности — на приобретение, реконструкцию, модернизацию, строительство, капитальный ремонт основных средств, и до 6 месяцев при кредитовании текущей деятельности — на финансирование оборотного капитала