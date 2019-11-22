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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ПРИВЛЕК КРЕДИТ ЕИБ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В БЕЛАРУСИ
13:51 25.11.2019
ОАО «Белагропромбанк» и Европейский инвестиционный банк подписали второе кредитное соглашение. Документ подписан 22 ноября в ходе визита правительственной делегации, возглавляемой премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом, на инвестиционный саммит Европейского банка реконструкции и развития для стран «Восточного партнерства», проходящий в штаб-квартире ЕБРР в Лондоне (Великобритания).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, соглашение предусматривает предоставление Белагропромбанку новой кредитной линии в размере 20 млн евро сроком на 6 лет.
Новые кредитные ресурсы Европейского инвестиционного банка являются очередным шагом на пути реализации ключевого направления долгосрочной стратегии Белагропромбанка по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса в Беларуси.
Реализация данного проекта стала возможной благодаря работе команды банка с ЕИБ в рамках первого соглашения о предоставлении кредитной линии, подписанного в ноябре 2018 года. Ресурсы ЕИБ в общем объеме 50 млн евро были получены Белагропромбанком в феврале 2019 года и за короткий срок были в полном объеме использованы на кредитование порядка 150 реальных проектов малого и среднего бизнеса. Банк в полной мере выполняет взятые на себя обязательства, что и позволяет вести диалог с международными кредиторами о реализации новых совместных проектов.
«Высокое доверие европейских партнеров в лице опорного банка Евросоюза, второй год подряд предоставляющего банку заемные ресурсы на выгодных условиях, свидетельствует о безупречной репутации Белагропромбанка на международной арене, исключительной платежной дисциплине и профессионализме команды банка, способной реализовывать самые амбициозные проекты с зарубежными партнерами любого масштаба», – отметили в банке.
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