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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ЕИБ ПРЕДОСТАВИТ БЕЛАРУСБАНКУ КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ НА 85 МЛН ЕВРО
09:51 25.11.2019

Европейский инвестиционный банк предоставит ОАО «АСБ Беларусбанк» очередную кредитную линию в размере 85 млн евро для финансирования субъектов малого и среднего бизнеса. Соответствующий договор 22 ноября подписали исполнительный директор «Беларусбанка» Михаил Куличков и вице-президент Европейского инвестиционного банка Лилиана Павлова. Документ подписан в рамках визита делегации Беларуси, возглавляемой премьер-министром Сергеем Румасом, на инвестиционный саммит «Восточного партнерства», проводимый под эгидой Европейского банка реконструкции и развития в Лондоне.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, кредитные средства будут направлены на финансирование предприятий малого и среднего бизнеса (с численностью сотрудников до 250 человек и долей участия государства в уставном капитале не более 25%).

«Подписав первое соглашение с Европейским инвестиционным банком на 25 млн евро, мы привлекли внешние кредитные ресурсы и направили их на реализацию перспективных проектов в сельском хозяйстве, деревообработке, молочной и пищевой промышленности», - отметил исполнительный директор «Беларусбанка» Михаил Куличков.

«Сегодня мы заключили новое соглашение с нашими партнерами — на 85 млн евро. Заинтересованность в финансировании за счет ресурсов ЕИБ выразили около 100 предприятий малого и среднего бизнеса различных отраслей экономики. Указанные средства будут направлены на кредитование текущей и инвестиционной деятельности наших клиентов», - добавил Михаил Куличков.

Кредитная линия ЕИБ с учетом ее привлекательных условий позволит укрепить лидерские позиции «Беларусбанка» на рынке кредитования МСБ в Республике Беларусь и обеспечить реализацию клиентских бизнес-инициатив на максимально выгодных условиях.

Европейский инвестиционный банк — финансово-кредитное учреждение Евросоюза, которое предоставляет долгосрочное финансирование, технические знания и опыт для реализации проектов в Европе и за ее пределами. Собственниками банка выступают 28 государств — членов ЕС. Среди основных направлений деятельности ЕИБ — поддержка малых и средних предприятий, инноваций, инфраструктурных проектов.
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