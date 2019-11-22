БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

УСЛУГА «СБЕРБАНК ОНЛАЙН» БПС-СБЕРБАНКА БУДЕТ НЕДОСТУПНА 24 И 25 НОЯБРЯ

17:15 22.11.2019 ОАО «БПС-Сбербанк» с 20.00 24 ноября до 8.00 25 ноября проведет плановые технические работы. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои в предоставлении услуг «Сбербанк Онлайн», банкоматах с функцией приема платежей, инфокиосках, задержки в доставке СМС-сообщений.