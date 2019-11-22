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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАКЛЮЧИЛ ДЕБЮТНУЮ СДЕЛКУ С ФРАНЦУЗСКИМ БАНКОМ NATIXIS
16:48 22.11.2019

ОАО «Белагропромбанк» заключило дебютную сделку с французским банком Natixis по финансированию продукции компании из Европейского союза в Беларусь.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, индивидуальный подход к каждому проекту и широкие возможности французского банка Natixis по участию в реализации внешнеторговых сделок с бенефициарами из ряда стран мира позволит ОАО «Белагропромбанк» своевременно удовлетворять потребности клиентов по привлечению иностранных кредитных ресурсов на наиболее выгодных условиях.

Банки уверены, что реализация первого проекта положит начало успешному долгосрочному партнерству и станет инструментом реализации многих успешных проектов белорусских компаний.

Natixis является французской международной финансовой компанией, специализируется на оказании корпоративных и инвестиционных банковских услуг, управлении активами и частным капиталом, страховании и осуществлении платежей, входит в группу BPCE, вторую по величине банковскую группу во Франции. Natixis присутствует в 38 странах мира.
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