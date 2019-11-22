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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
16:22 22.11.2019
«Франсабанк» ОАО с 20 ноября изменило процентные ставки по вновь выдаваемым кредитам для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ставки установлены в размерах:
«Возможно всё!»: 12,68% (СР НБ РБ + 3,68 п.п.) — сроком кредитования от 13 месяцев до 7 лет; 12,68% (СР НБ РБ + 3,68 п.п.) — сроком кредитования от 13 месяцев до 5 лет на рефинансирование кредитов других банков;
«Родныя рэчы» - 12,68% (СР НБ РБ + 3,68 п.п.) — срок кредитования 36 месяцев;
«ПроЗАПАС» (овердрафт): 12,68% (СР НБ РБ + 3,68 п.п.) для Белкарт/Maestro; 12,68% (СР НБ РБ + 3,68 п.п.) для Mastercard Standard; 12,5% (СР НБ РБ + 3,5 п.п.) для Mastercard Gold;
«На приобретение недвижимости» - 12,68% (СР НБ РБ + 3,68 п.п.) — сроком кредитования до 20 лет;
«Удобная карта» - 12,68% (СР НБ РБ + 3,68 п.п.) — сроком кредитования от 3 до 7 лет
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