ОАО «Беларусбанк» с 20 ноября изменило ставки по кредитам физическим лицам на финансирование недвижимости (за исключением кредитов «Ипотека с нами» и кредитов с использованием субсидии на их погашение согласно указу №240 от 04.07.2017).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Беларуси, увеличенную на 3,9 процентного пункта.

Кроме того, с 20 ноября изменились процентные ставки и по ряду кредитов на потребительские нужды.