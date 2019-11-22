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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ИЗМЕНИЛ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
15:26 22.11.2019
ОАО «Беларусбанк» с 20 ноября изменило ставки по кредитам физическим лицам на финансирование недвижимости (за исключением кредитов «Ипотека с нами» и кредитов с использованием субсидии на их погашение согласно указу №240 от 04.07.2017).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка по таким кредитам теперь составляет ставку рефинансирования Национального банка Беларуси, увеличенную на 3,9 процентного пункта.
Кроме того, с 20 ноября изменились процентные ставки и по ряду кредитов на потребительские нужды.
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