БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ФУНКЦИОНАЛ «ИНТЕРНЕТ-БАНКА» ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В БАНКЕ БЕЛВЭБ РАСШИРИЛИ

13:44 22.11.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функционал системы «Интернет-Банк» для корпоративных клиентов. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках нового функционала реализована возможность печати документов списком. Также в системе «Интернет-Банк» реализована возможность сохранения персональных настроек пользователя виджета «Счета и остатки», параметров пагинации на главной странице – разбивки информации на отдельные страницы для более удобного их отображения.