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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФУНКЦИОНАЛ «ИНТЕРНЕТ-БАНКА» ДЛЯ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ В БАНКЕ БЕЛВЭБ РАСШИРИЛИ
13:44 22.11.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функционал системы «Интернет-Банк» для корпоративных клиентов.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в рамках нового функционала реализована возможность печати документов списком.
Также в системе «Интернет-Банк» реализована возможность сохранения персональных настроек пользователя виджета «Счета и остатки», параметров пагинации на главной странице – разбивки информации на отдельные страницы для более удобного их отображения.
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