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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
12:45 22.11.2019
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) представило новый сервис дистанционного банковского обслуживания для малого бизнеса – «Офис в банке».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис предполагает организацию в офисах Банка ВТБ (Беларусь) специальных рабочих мест системы «Интернет-Банк».
Услуга «Офис в банке» предоставляется: клиентам, которые имеют в Банке ВТБ (Беларусь) текущие (расчетные) и иные счета и подключены к системе «Интернет-Банк»; независимо от местонахождения подразделения банка, где открыт текущий (расчетный) или другой счет клиента; без дополнительной платы.
Рабочие места «Офис в банке» планируется установить во всех подразделениях Банка ВТБ (Беларусь) до конца текущего года.
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