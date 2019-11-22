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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ СЕРВИС ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА
12:45 22.11.2019

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) представило новый сервис дистанционного банковского обслуживания для малого бизнеса – «Офис в банке».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сервис предполагает организацию в офисах Банка ВТБ (Беларусь) специальных рабочих мест системы «Интернет-Банк».

Услуга «Офис в банке» предоставляется: клиентам, которые имеют в Банке ВТБ (Беларусь) текущие (расчетные) и иные счета и подключены к системе «Интернет-Банк»; независимо от местонахождения подразделения банка, где открыт текущий (расчетный) или другой счет клиента; без дополнительной платы.

Рабочие места «Офис в банке» планируется установить во всех подразделениях Банка ВТБ (Беларусь) до конца текущего года.
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