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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
КАРТОЧКИ НЕКОТОРЫХ БАНКОВ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ НОЧЬЮ 23 И 30 НОЯБРЯ
11:48 22.11.2019
ОАО «Банковский процессинговый центр» 23 и 30 ноября с 2.00 до 6.00 будет проводить технологические работы на оборудовании сети хранения данных Центра.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, в связи с этим возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «Белагропромбанк». ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Банк «Решение», ОАО «БНБ-Банк», ЗАО «БТА Банк», ЗАО «БСБ Банк», «Франсабанк» ОАО, ЗАО «Цептер Банк».
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