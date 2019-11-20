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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ
10:50 22.11.2019
ЗАО «Альфа-Банк» (Беларусь) с 25 ноября вносит изменения в Перечень вознаграждений.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, вводится вознаграждение за заключение дополнительного соглашения к договору срочного банковского вклада на изменение порядка выплаты процентов по вкладу по инициативе клиента. Оно составит 0,5 базовой величины.
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