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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ И ВКЛАДОВ ФИЗЛИЦ
09:59 22.11.2019

ОАО «Банк БелВЭБ» с 22 ноября вносит изменения в Правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, правила дополнены положением, предусматривающим согласие клиента на предоставление банком сведений юридическим лицам, участником или собственником имущества которых является банк или юридическое лицо, участником или собственником имущества которого является банк, в том числе на осуществление данными юридическими сбора и использования сведений, относящихся к персональным данным клиента не только в течение срока действия договора, а также в течение пяти лет с даты прекращения действия договора между банком и клиентом.
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