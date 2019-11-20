БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СЕРВИСЫ ДБО БАНКА ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ДЛЯ ФИЗЛИЦ И ЮРЛИЦ БУДУТ НЕДОСТУПНЫ 24 И 25 НОЯБРЯ

17:52 21.11.2019 ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) проведет регламентные работы с 21.00 24 ноября до 11.00 25 ноября. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в связи с этим возможны перебои (недоступность) подсистем «Клиент-Банк» и «Интернет-Банк» (включая мобильные приложения) для юридических и физических лиц. Также может отмечаться низкая производительность сервисов банка при повышенной нагрузке.