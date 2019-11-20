БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗЛИЦА

16:53 21.11.2019 ОАО «Банк БелВЭБ» с 22 ноября вносит изменения в Правила текущего банковского счета физического лица, открытого с использованием системы дистанционного банковского обслуживания. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, правила, в частности, дополнены положением, предусматривающим согласие клиента на осуществление юридическим лицом, участником или собственником имущества которых является банк или юридическое лицо, участником или собственником имущества которого является банк, сбора и использования сведений, относящихся к персональным данным клиента не только в течение срока действия договора, а также в течение пяти лет с даты прекращения действия договора между банком и клиентом.