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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ТЕКУЩЕГО БАНКОВСКОГО СЧЕТА ФИЗЛИЦА
16:53 21.11.2019
ОАО «Банк БелВЭБ» с 22 ноября вносит изменения в Правила текущего банковского счета физического лица, открытого с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, правила, в частности, дополнены положением, предусматривающим согласие клиента на осуществление юридическим лицом, участником или собственником имущества которых является банк или юридическое лицо, участником или собственником имущества которого является банк, сбора и использования сведений, относящихся к персональным данным клиента не только в течение срока действия договора, а также в течение пяти лет с даты прекращения действия договора между банком и клиентом.
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